Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 22:18
Yardımınıza ihtiyacım var sayın hocalarım

Arkadaşlar Merhabalar öncelikle 09/06/2021 de yeni görev yerime başladım ve dün itibari ile 3 yılımı doldurmuş oldum bu sene haziranda açılcağı söylenen tayin döneminde tayin isteyebilirmiyim 30 eylül baz alınacakmış atama tarihinde Ben tayin isteyebilirmiyim arkadaşlar yoksa 1 sene daha bekleyecekmiyim acil dönüş saglarsanız sevinirim

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