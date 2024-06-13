Arkadaşlar sizce konut iyi bir yatırım aracı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Biraz kritik yapalım.. Son zamanlarda bazı ekonomistlerden fiyatlar ciddi bir şekilde düşecek diye açıklamalar okuyorum.. Eminim size de denk gelmiştir.. Ama bana pek inandırıcı gelmiyor.. Piyasada bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum.. Belki artış hızı yavaşlamıştır ama fiyatlar düşmüyor.. Ben şahsen hiç kaybetmedim.. Şu ana kadar 2 tane ev aldım.. Ve çok güzel prim yaptı.. İlk aldığım evi 2 katı fiyatına satmıştım.. Şimdiki evim de çok güzel kazandırdı.. Ben her şeyden önce iyi bir koruma kalkanı olduğunu düşünüyorum.. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında.. Sonra serbest piyasa var arkadaşlar.. Malum.. Yani dilediğin gibi fiyatlandırabilme imkanın var.. Yine satışta talep olmaması değerinin istediğin fiyatta olmadığı anlamına da gelmez.. Kira getirisi var.. Bilmiyorum.. Ben muğlada yaşıyorum.. Yaşadığım şehir için konuşacak olursam burada fiyatlar hiç düşmüyor diyebilirim.. Katma değeri çok yüksek bir yer.. Evet.. Kısaca ve özetle arkadaşlar.. Ben hala konutun sağladığı imkanlar ile beraber değerli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum.. Siz ne düşünüyorsunuz?

Arkadaşlar sizce konut iyi bir yatırım aracı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Biraz kritik yapalım.. Son zamanlarda bazı ekonomistlerden fiyatlar ciddi bir şekilde düşecek diye açıklamalar okuyorum.. Eminim size de denk gelmiştir.. Ama bana pek inandırıcı gelmiyor.. Piyasada bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum.. Belki artış hızı yavaşlamıştır ama fiyatlar düşmüyor.. Ben şahsen hiç kaybetmedim.. Şu ana kadar 2 tane ev aldım.. Ve çok güzel prim yaptı.. İlk aldığım evi 2 katı fiyatına satmıştım.. Şimdiki evim de çok güzel kazandırdı.. Ben her şeyden önce iyi bir koruma kalkanı olduğunu düşünüyorum.. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında.. Sonra serbest piyasa var arkadaşlar.. Malum.. Yani dilediğin gibi fiyatlandırabilme imkanın var.. Yine satışta talep olmaması değerinin istediğin fiyatta olmadığı anlamına da gelmez.. Kira getirisi var.. Bilmiyorum.. Ben muğlada yaşıyorum.. Yaşadığım şehir için konuşacak olursam burada fiyatlar hiç düşmüyor diyebilirim.. Katma değeri çok yüksek bir yer.. Evet.. Kısaca ve özetle arkadaşlar.. Ben hala konutun sağladığı imkanlar ile beraber değerli bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum.. Siz ne düşünüyorsunuz?