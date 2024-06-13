Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 22:36
12/36 çalışma sistemi
4 gruplu yani gerçek 12 /36 çalışan il-ilçe - birim var mı

Turan6
Aday Memur
13 Haziran 2024 22:49
pendik trafik orjinal 12/36 çalışıyor

mfg04
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:17
kayseri merkezde 12/36 çalışıyoruz.ayrica mümkün olduğunca telafi genelgesi de uygulanıyor.kisacasi insan gibi calisiyoruz.Allah payı olan herkesten razı olsun inşallah böyle devam eder.herkese de nasip olur inşallah
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