12/36 çalışma sistemi

kayseri merkezde 12/36 çalışıyoruz.ayrica mümkün olduğunca telafi genelgesi de uygulanıyor.kisacasi insan gibi calisiyoruz.Allah payı olan herkesten razı olsun inşallah böyle devam eder.herkese de nasip olur inşallah

kayseri merkezde 12/36 çalışıyoruz.ayrica mümkün olduğunca telafi genelgesi de uygulanıyor.kisacasi insan gibi calisiyoruz.Allah payı olan herkesten razı olsun inşallah böyle devam eder.herkese de nasip olur inşallah