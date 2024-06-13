Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2024 23:40
Lazer ameliyatı ile KHO'ya girmek.

Arkadaşlar ben KHO'YA girmek isteyen bir kardeşinizim.Normalde lazer ameliyatı olunca KHO'YA almıyorlarmış ama no-touch yöntemi ile olunca doktor fark etmiyormuş.Kimi bu yöntemle geçtim kimi geçemedim diyor.Bu konuda bir bilgisi olan var mıdır? Belki bir tanıdığınız bu yöntemle geçmiştir.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

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