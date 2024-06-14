Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Haziran 2024 00:17
Kültür ve turizm bakanligi

Arkadaşlar mühendis alımı için mülakat sonuçları qciklanma tarihi ile ilgili bilgisi olan var mı ? Bir de Malatya için başvuru yapanlar bana yazabilirse sevinirim

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