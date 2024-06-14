Ömk, her hafta ?haftaya geliyor.??

Önce mayıs sonra haziran sonra bayram öncesi sonra haftaya ve şimdi de bayram sonrası.Öğretmenleri toplumun önüne atıp yapılan algılar yetmedi şimdi de ilgili her konuyu sakız ediyorlar. Şu eğitimi ve öğretmenleri kendi haline bıraksanız bile yaptıklarınızdan daha iyi olacağı kesin!

Önce mayıs sonra haziran sonra bayram öncesi sonra haftaya ve şimdi de bayram sonrası.Öğretmenleri toplumun önüne atıp yapılan algılar yetmedi şimdi de ilgili her konuyu sakız ediyorlar. Şu eğitimi ve öğretmenleri kendi haline bıraksanız bile yaptıklarınızdan daha iyi olacağı kesin!