Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 00:54
Ömk, her hafta ?haftaya geliyor.??
Önce mayıs sonra haziran sonra bayram öncesi sonra haftaya ve şimdi de bayram sonrası.Öğretmenleri toplumun önüne atıp yapılan algılar yetmedi şimdi de ilgili her konuyu sakız ediyorlar. Şu eğitimi ve öğretmenleri kendi haline bıraksanız bile yaptıklarınızdan daha iyi olacağı kesin!

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Haziran 2024 01:04

Tatil başlarsa organize olunmayacağını düşünüyorlar herhalde.

Evet, biz de yıllardır gölge etmeyin başka ihsan istemeyin diyoruz.

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