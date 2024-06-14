Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2024 06:13
Maaş kesintisi , Diğer kesinti ç.g.a

Merhaba,

13.05.2024 tarihinde eşimden boşandım, 15,16 mayıs gibi kapsisten yeni bildirimi yaptım, bugün bordroya baktığımda ? diğer kesinti ç.g.a? yazıyor 1729tl geçen aylarda aldığım aile yardımı yani, bu ay doğal olarak aile yardımı 0 yazıyor, geçmişe dönük bu kesilen 1.729&#8378; işlemi yerinde bir işlem midir? şöyle birşey var;

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 205 ? Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

maaşı önden alma durumları vs kafamı biraz karıştırdı, cevaplarınız için teşekkürler

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