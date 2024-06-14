KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Haziran 2024 08:12
Teknik Kamu çalışma hayatının en üst normu Mühendistir

- Teknik Kamu çalışma hayatının en üst normu Mühendistir;

mesleğinde teknikerler, teknisyenler yardım eder. Devletin 657 ye tabi Kamu Mühendisleri 45.000 almaktadır.(hiç bir ek ödenekleri bulunmuyor, giyim yardımları da yoktur)

- Adli Kamu çalışma hayatının en üst normu Avukattır;

mesleğinde mübaşirler yardım eder. Devletin Kamu Hakimleri eklerle 100.000 almaktadır.

- Tıp Kamu çalışma hayatının en üst normu Doktordur;

mesleğinde hemşireler, laborantlar, anestezicilier, tıbbi sekreterler yardım eder. Devletin Kamu Uzman Doktorları eklerle 125.000 almaktadır.

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