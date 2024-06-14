Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 10:15
GİHE GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VAR MI
Şuan silahsız calisiyorum ipka verdigim halde şarka tayinim cikti psikiyatride kontrollerim devam ediyor ama sıkıntılarım hala devam etmekte 1 sene sonra D dilimi alıp Gih Memuru olucam Gih Memurlugunu Şarktaki tayinimin ciktigi yerde mi olurum yoksa Şarka tayinim cikmadan önce geldigim yani memleketim olan İl de mi Gih Memurlugu yaparim bu konuda bilgisi olanlar yazabilir mi

Piri fan-i
Aday Memur
14 Haziran 2024 11:06
gih olursa istediğin yere tercih yapıp gidiyorsun
Toplam 1 mesaj

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