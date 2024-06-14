GİHE GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİSİ OLAN VAR MI

Şuan silahsız calisiyorum ipka verdigim halde şarka tayinim cikti psikiyatride kontrollerim devam ediyor ama sıkıntılarım hala devam etmekte 1 sene sonra D dilimi alıp Gih Memuru olucam Gih Memurlugunu Şarktaki tayinimin ciktigi yerde mi olurum yoksa Şarka tayinim cikmadan önce geldigim yani memleketim olan İl de mi Gih Memurlugu yaparim bu konuda bilgisi olanlar yazabilir mi

Şuan silahsız calisiyorum ipka verdigim halde şarka tayinim cikti psikiyatride kontrollerim devam ediyor ama sıkıntılarım hala devam etmekte 1 sene sonra D dilimi alıp Gih Memuru olucam Gih Memurlugunu Şarktaki tayinimin ciktigi yerde mi olurum yoksa Şarka tayinim cikmadan önce geldigim yani memleketim olan İl de mi Gih Memurlugu yaparim bu konuda bilgisi olanlar yazabilir mi