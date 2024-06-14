Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2024 10:22
Hizmet birleştirme

3 ay önce sözleşmeli ikm olarak atandım daha önce yedek astsubaylik yapmıştım hizmet birleştirme yapsam yıllık izin çıkıyor mu veya sözleşmeli iken hizmet birleştirme yapan varmı


cemil1905
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 11:06

Evet oluyor sözleşmeli çalışırken ücretli öğretmenlik hizmetlerini birleştiren arkadaşlar vardı

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