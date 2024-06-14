Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2024 10:44
Haziran ayı enflasyonu %2.52

TCMB katılımcıları anketi Haziran ayı enflasyonu %2.52 olduğu söyleniyor. Bu katılımcıların beklentisi tutuyor mu genelde?


tolga6725
Aday Memur
14 Haziran 2024 11:06

Genelde tutuyor

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