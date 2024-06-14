Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2024 11:03
Sözleşmeli Personel Gelir Vergisi Hesaplama

Merhaba. Kadrolu sağlık teknikerliğinden istifa ederek sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atandım. Maaşta gelir vergisinde çok fazla bir artış farkettim. Sözleşmeli personelin gelir vergisi yüksek mi oluyor genelde. Benim bu ay %20 vergi diliminde 3bine yakın gelir vergisi kesintim var.

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