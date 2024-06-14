Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 11:18
İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMAYI AÇIKLAYAN İL

varmı


serhat hocaa
Şef
14 Haziran 2024 11:40

Takip


KARATEPE84
Aday Memur
14 Haziran 2024 11:59

Yok


Symph0ny
Memur
14 Haziran 2024 12:03
tokat
Toplam 3 mesaj

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