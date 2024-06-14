Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2024 11:28
Teknisyen Maaşı

Üniversiteye yeni atandım maaşım 32.400 bekarım. Forumda felan bir çok yerde 35 34.5 civarı yazdığını görmüştüm bu rakamlar evli çocuklular için mi geçerli?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Haziran 2024 11:58

Sitenin maaş hesaplama robotuna bilgilerinizi girip hesaplatırsanız 35500 TL civarında çıktığını göreceksiniz. Ayrıca bir 500 TL kadar da BES kesilmiştir maaşınızdan muhtemelen. Evli, eşi çalışmayan kişi için yaklaşık 2000 TL daha ödenir. Kısaca evet 34500-35000 TL evli personel maaşı.


izmirmem
Aday Memur
14 Haziran 2024 12:34

Evet öyle 32.489 besle beraber 33 bin oluyor. Besi kesmiş ama hangi kurum olduğunu bir türlü bulamadım iptal etmek istiyorum ama die devlettede çıkmadı

hsnd, 1 saat önce

Sitenin maaş hesaplama robotuna bilgilerinizi girip hesaplatırsanız 35500 TL civarında çıktığını göreceksiniz. Ayrıca bir 500 TL kadar da BES kesilmiştir maaşınızdan muhtemelen. Evli, eşi çalışmayan kişi için yaklaşık 2000 TL daha ödenir. Kısaca evet 34500-35000 TL evli personel maaşı.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Haziran 2024 12:58

Maaş birimine sorun bilgi vereceklerdir.

izmirmem, 36 dk. önce

Evet öyle 32.489 besle beraber 33 bin oluyor. Besi kesmiş ama hangi kurum olduğunu bir türlü bulamadım iptal etmek istiyorum ama die devlettede çıkmadı

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