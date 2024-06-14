Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 11:30
İcra nedeniyle promosyon alamayanlar

19.11.2022 hesaba yatan 27.000 liralık promosyon vakıfbanka icrası olanlar otomatik kesildi. Ancak hiç sordunuz mu borcunuzun bulunduğu icra dairesinde ki vakıfbank dosyasına para girişi olmuş mu? Hayır bu paralar bildirilmiyor. Bir çoğunuzun haberi yoktur. Bankanın borcuna aldık dediği parayı bildirmemesi suç, avukatlar zırt pırt icra dairesine yazı yazmayı bilirler, şubeye verdiğiniz dilekçe neticesinde de avukatlar cevap verip haberi oluyor yani bu paradan ancak icra dairesine bu parayı bildirmiyorlar. mükerrer tahsil yapmış oluyor yani yaptığı suç borcu 2 kez tahsile girer. dışarıda bir vatandaş yapsa hırsızlık ile yargılanır. bürolarına gidersin karşısında ahmak varmış gibi tehdit savurur yıldırmaya çalışır. en sonunda kavga dövüş tabi geçen yılı saymıyorum. yıl üzerine bildirir. eee enflasyon karşısında eriyen para ne olacak. zararı kim karşılayacak? bağlı oldukları baroya şikayet edip disiplin cezası almalarını sağlayabiliriz. Bu tur meslek etiğini bozan avukatlar ceza alsın hatta ekmek yemesin çalışmasınlar. Emniyet Genel Müdürlüğe bu konuyu bizzat arz etmeliyiz. Ne kadar kişi olduğumuzu görelim. dilekçeyi yazıp buraya daha sonra atacağım herkes gönderecek. Emniyet hakkımızı aramalı sözleşmeyi yaparken yapıyor. mağduriyetleri gidermek zorunda. böyle bir hukuksuzluk olamaz. " hakkını aramayan köledir. " biz ki polisiz! Saygılar

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMuğla 2 aylık geçici görevDiyarbakır 2024 atamaİstifa sonrası mesleğe geri dönmek istiyorumTeçhizat kemerinde taşınan bıçak nedeniyle soruşturmaC dilimi ve vazife malulü27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

galatasaraylı sözlük yazarları 2 dört duvar arasına sıkışmış hayatlar 2 kurbanlık fiyatları 2 enflasyon 1 tabanca 1 hayırlı cumalar mesajı 1 sen kendini deli gibi yaptın ya 1 saydam balık 2 Saksı 1 predestination 2

Son Haberler

Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyorSulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen cezaAdana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?