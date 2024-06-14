VAKIFBANK İCRA PROMOSYON ALAMAYANANLAR E.G.M. DİLEKÇE

19.11.2022 hesaba yatan 27.000 liralık promosyon vakıfbanka icrası olanlar otomatik kesildi. Ancak hiç sordunuz mu borcunuzun bulunduğu icra dairesinde ki vakıfbank dosyasına para girişi olmuş mu? Hayır bu paralar bildirilmiyor. Bir çoğunuzun haberi yoktur. Bankanın borcuna aldık dediği parayı bildirmemesi suç, avukatlar zırt pırt icra dairesine yazı yazmayı bilirler, şubeye verdiğiniz dilekçe neticesinde de avukatlar cevap verip haberi oluyor yani bu paradan ancak icra dairesine bu parayı bildirmiyorlar. mükerrer tahsil yapmış oluyor yani yaptığı suç borcu 2 kez tahsile girer. dışarıda bir vatandaş yapsa hırsızlık ile yargılanır. bürolarına gidersin karşısında ahmak varmış gibi tehdit savurur yıldırmaya çalışır. en sonunda kavga dövüş tabi geçen yılı saymıyorum. yıl üzerine bildirir. eee enflasyon karşısında eriyen para ne olacak. zararı kim karşılayacak? bağlı oldukları baroya şikayet edip disiplin cezası almalarını sağlayabiliriz. Bu tur meslek etiğini bozan avukatlar ceza alsın hatta ekmek yemesin çalışmasınlar. Emniyet Genel Müdürlüğe bu konuyu bizzat arz etmeliyiz. Ne kadar kişi olduğumuzu görelim. dilekçeyi yazıp buraya daha sonra atacağım herkes gönderecek. Emniyet hakkımızı aramalı sözleşmeyi yaparken yapıyor. mağduriyetleri gidermek zorunda. böyle bir hukuksuzluk olamaz. " hakkını aramayan köledir. " biz ki polisiz! Saygılar

19.11.2022 hesaba yatan 27.000 liralık promosyon vakıfbanka icrası olanlar otomatik kesildi. Ancak hiç sordunuz mu borcunuzun bulunduğu icra dairesinde ki vakıfbank dosyasına para girişi olmuş mu? Hayır bu paralar bildirilmiyor. Bir çoğunuzun haberi yoktur. Bankanın borcuna aldık dediği parayı bildirmemesi suç, avukatlar zırt pırt icra dairesine yazı yazmayı bilirler, şubeye verdiğiniz dilekçe neticesinde de avukatlar cevap verip haberi oluyor yani bu paradan ancak icra dairesine bu parayı bildirmiyorlar. mükerrer tahsil yapmış oluyor yani yaptığı suç borcu 2 kez tahsile girer. dışarıda bir vatandaş yapsa hırsızlık ile yargılanır. bürolarına gidersin karşısında ahmak varmış gibi tehdit savurur yıldırmaya çalışır. en sonunda kavga dövüş tabi geçen yılı saymıyorum. yıl üzerine bildirir. eee enflasyon karşısında eriyen para ne olacak. zararı kim karşılayacak? bağlı oldukları baroya şikayet edip disiplin cezası almalarını sağlayabiliriz. Bu tur meslek etiğini bozan avukatlar ceza alsın hatta ekmek yemesin çalışmasınlar. Emniyet Genel Müdürlüğe bu konuyu bizzat arz etmeliyiz. Ne kadar kişi olduğumuzu görelim. dilekçeyi yazıp buraya daha sonra atacağım herkes gönderecek. Emniyet hakkımızı aramalı sözleşmeyi yaparken yapıyor. mağduriyetleri gidermek zorunda. böyle bir hukuksuzluk olamaz. " hakkını aramayan köledir. " biz ki polisiz! Saygılar