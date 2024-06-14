Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 11:34
Gümüşhane ev
batıya tayini çıkıp ev boşaltacak olan var mı. Gümüşhane'de ev bulamıyorum

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
14 Haziran 2024 11:38
ilçeler belli oldu mu
Toplam 1 mesaj

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