teknik personel mi yoksa gih personeli olarak mı yedek geldi bir de hastanede mi kampüs içinde mi bunların hepsi maaşı etkileyen faktörler bunları bilmeden cevap veremeyiz

teknik personel mi yoksa gih personeli olarak mı yedek geldi bir de hastanede mi kampüs içinde mi bunların hepsi maaşı etkileyen faktörler bunları bilmeden cevap veremeyiz