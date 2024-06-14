Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2024 11:40
Gazi üni
Gazi üniye kardeşime sıra gelmiş feragat için düşünüyor maaşları hakkında bilgisi olan var mı ?

Dgncnns
Aday Memur
14 Haziran 2024 13:05
teknik personel mi yoksa gih personeli olarak mı yedek geldi bir de hastanede mi kampüs içinde mi bunların hepsi maaşı etkileyen faktörler bunları bilmeden cevap veremeyiz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 ilk defa ve yeniden atama arşiv araştırması süresi2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlereş durumu tayini jandarmaeğitim tayini ayrılışEs durumu tayininde Red gelmedi kabul olduSosyal çalışmacı maaşıiller arasında pdc bakılır mı bakılmaz mı Ankara Bilkent Şehir Hastanesirefakatçi raporu İller arası başvurular 24 Haziran!

Sözlük

mümteni 1 çift sarılı yumurta 2 Cahil hoca 2 ciddiye almak 1 enflasyon sepeti 2 A4 6 saydam balık 2 Semt pazarı 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 4 sigarayı bırakmanın kolay yolu 3

Son Haberler

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli olduYurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacakDış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma Sonuçları yayımlandıKastamonu'da köyde çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldiNagehan Alçı: Sustukça şiddet devam ediyor, boşansanız da ediyor

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?