Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2024 11:55
tayinciler suskun herkes bayram iznine ayrılmış sanırım

tayincilerin galiba hepsi izin aldı bizim cezaevi bomboş durumda nerdeyse


cemil1905
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 12:11

Fırtına öncesi sessizlik:) herkes akşam 5 i bekliyor


Kor nokta
Aday Memur
14 Haziran 2024 12:33

Pusuya yattık


BerberMaho
Aday Memur
14 Haziran 2024 12:36
5 Allah'ın emri mi, hazır ise yayınlayın gitsin, zaten bayram önü herkes ona göre planlamasını yapar
cemil1905, 59 dk. önce

Fırtına öncesi sessizlik:) herkes akşam 5 i bekliyor


kamuz01
Memur
14 Haziran 2024 12:40

mesai bitmeden açıklanmaz genel müdürlük kaos olmasını istemez

BerberMaho, 34 dk. önce
5 Allah'ın emri mi, hazır ise yayınlayın gitsin, zaten bayram önü herkes ona göre planlamasını yapar

cemil1905
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 12:41

Cte nin huyu böyle maalesef. Tayin listeleri haftalar öncesinden hazırdır ama illa son gün mesai bitimine kadar bekleyecekler. Saat 5 de yayinlansa ona da razıyım 6 ya 7 ye sarkmasın

BerberMaho, 34 dk. önce
5 Allah'ın emri mi, hazır ise yayınlayın gitsin, zaten bayram önü herkes ona göre planlamasını yapar

Mfonet
Aday Memur
14 Haziran 2024 13:05
maksimum 50 60 kişiye çıkar zaten tayin boşuna bekliyoruz

KronikFarenjit
Aday Memur
14 Haziran 2024 13:06

Vallah yorulmuşam.

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