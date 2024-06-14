Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 12:09
Derece Kademe 3/1 'ine Düşme

3/1 ine düşmem gerekirken derece kademem 4/3 te aynı kalmış kıdem yılında ise 10 yazıyor . Bunun için beklemek mi gerekiyor acaba bilen meslektaşlarım var mı ?


kosovaliii
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 13:05

Kaçıncı dönemsin

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