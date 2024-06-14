Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Haziran 2024 12:32
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi alımındaki istenen belge

yetkili kurum tarafindan düzenlenen uygunluk değerlendirmesi ve personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartları (standartlara uygun olarak nasıl çalışacaklarının ve akreditasyonu konusunda politika, prensipleri ve şartları) belirleyen standartları eğitimi belgesine sahip olmak.

diye bir belge var. Bu belge nedir bilen var mı ?

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