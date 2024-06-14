Kendi okulum ve oğlum

Bizim meslekte öğretmen, öğretmenin işini görmüyor maalesef hocam! Haftada üç gün derse gittiğim lisedeki kızıma kınama cezası verdiler utanmadan!! Neymiş efendim okul formasının altına dar pantolon giyiyormuş diye!!

Ulan biz öğretmenler olarak çok mu düzgün ya da uygun giyiniyoruz haa!?? Ayıptır be ayıp! Çocuk okuldan soğudu ve iki zayıf getirdi karnede!!

O yüzden siz yine de güvenmeyin okul idaresine! Çocuğunuzu almayabilirler okula.