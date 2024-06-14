Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 13:07
Kendi okulum ve oğlum

Merhaba oğlumu kendi görev yaptığım okula direkt kayıt ettirebilir miyim adrese dayalı farklı okul çıksa bile benimle gidip dönsün istiyorum mümkün müdür


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Haziran 2024 14:01

Muhtemelen yapabilirsiniz, öğretmen değilim ama oğlumu işyerime yakın okula yazdırmıştım.


Kagiş
Müsteşar
14 Haziran 2024 14:53

Bizim meslekte öğretmen, öğretmenin işini görmüyor maalesef hocam! Haftada üç gün derse gittiğim lisedeki kızıma kınama cezası verdiler utanmadan!! Neymiş efendim okul formasının altına dar pantolon giyiyormuş diye!!

Ulan biz öğretmenler olarak çok mu düzgün ya da uygun giyiniyoruz haa!?? Ayıptır be ayıp! Çocuk okuldan soğudu ve iki zayıf getirdi karnede!!

O yüzden siz yine de güvenmeyin okul idaresine! Çocuğunuzu almayabilirler okula.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
14 Haziran 2024 14:56

İlk ve ortaokul için ettirebilirsiniz.

Önce otomatik kayıt olan okulda kesin kayıt yapılacak, sonra nakil istenecek.

E-okul nakil mazeretleri kısmında öğretmen çocuğu seçeneği var. Sistem mebbis kayıtlarına bakıyor, mebbiste anne veya babası varsa nakil gerçekleşiyor.

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