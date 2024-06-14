Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 14:04
9. Sınıfta kalan öğrencilerin durumu

Merhaba sayın hocalarım

Bizim okulda 9. Sınıfların yarısı okulda kaldı .

Bununla alakalı MEB bir şeyler yapar mı ?


Kagiş
Müsteşar
14 Haziran 2024 14:42

Hiçbir şey yapmazlar! Eğitim uzmanlarına göre bu durum doğruymuş ve böyle olması gerekiyormuş! Eğitimde şahlanıyoruz ama lütfenn!!)))

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