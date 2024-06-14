Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2024 14:45
adaylık sürecinde ihraç
selamlar adaylık sürecinde taksirli yaralamadan dolayı 10 ay kıdem cezası aldım ve ihraç oldum çevremde herkes dava açmam konusunda darlıyor bu konuda düşünceniz ve yönlendirmeleriniz nelerdir?

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