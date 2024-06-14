KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Haziran 2024 16:30
Bilgisayar programcılığı muvazzaf astsubaylık kazanan

Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olupta herhangi bir kuvvette bir branşı asil olarak kazanan var mı? Varsa acaba kpss ve fyt puanlarını yazabilirler mi ben de bu sene gireceğim de puan aralıklarını kafamda oturtmuş olurum en azından. Teşekkür ederim şimdiden

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