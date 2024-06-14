KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Haziran 2024 16:44
Muvazzaf Asb. Alımında Yedeklik Durumu

Soruma geçmeden önce cevap veren herkese teşekkür ederim.

Sorum şu MSB Muvazzaf Asb. Alımında Tercihlerimden biri asil geldi ancak benim en çok istediğim kuvvet ve sınıftan 2. Yedek olarak sıralamaya girdim sınıfın kontenjanı 38 asil gelene kaydımı yaptırıp gitmelimiyim yoksa yedek geleni beklesem gelme durumu ne olur.

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