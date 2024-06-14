Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 17:43
Emeklilik Ön Başvuru

Emeklilik ön başvuruyu yapmadım. Haziran ayında Emeklilik başvurusu yapsam olur mu ?


Kagiş
Müsteşar
14 Haziran 2024 17:46

Olmaz hocam! Sizi emekli edemezler maalesef! Hayırlı olsun, göreve devam.))

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