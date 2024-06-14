Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Haziran 2024 18:20
Yedeklerden atandım Ocak ayında evraklarımı teslim ettim daha aranmadım

Ocak ayında evraklarımı teslim ettim zabıt katipliğine atandım. Daha haber yok sizce tayinlerden sonra haber gelir mi?

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