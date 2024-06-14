KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Haziran 2024 18:22
K.K.K.lığı Muhabere (Muhabere Merkezi)

Merhaba,

Başlıkta belirttiğim gibi formda detayla bir bilgiye ulaşamadım K.K.K.lığı Muhabere (Muhabere Merkezi) bölümü nasıl bir bölümdür. nasıl bir çalışma ortamına ve koşullarına sahiptir tavsiye eder misiniz lütfen ufak bir bilgi olsa bile yazarsanız memnun olurum.

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