Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 18:37
Polis eşi eş durumu tayin durumu

Arkadaşlar eşim polis ve Çorum'un bir ilçesine tayini cikti, fakat ben Corum merkezde kalmak istiyorum, bu durumda eş durumundan tayin isterken, merkezde kalmak istoliyorum gibi bur secenegimiz var mi, yoksa esin ilcede diye benide ilceyemi atarlar, tecrübeli olanlar yardımcı olursa sevinirim.


Batılıpolis
Aday Memur
14 Haziran 2024 19:07

İl dışı mazeret atamalarında Eşinizin atandığı ildeki Açılan bütün okulları yazabilir hatta eşinizin atandığı ilçeden tercih yapmaya bilirsiniz, MEB 2024 yönetmeli bakınız.Ancak puan üstünlüğüne göre tercihleriniz gelmez ise İl emrine atanır oranın İl MEM dilekçe verirsiniz merkez il emri istiyordum,İlçe istemiyorum diye.


Ilhan4060
Aday Memur
14 Haziran 2024 19:11

Çok teşekkür ederim, cok açıklayıcı olmuş,

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