Psikiyatri tanısı nedeniyle ihraç olurmuyum

bu detaya ilişkin malesef kesin bir birgiye ulaşamadım. uzmanlık alanı olmayan hekim tanısı (ki bende bir tanı bile yazmıyor) ne kadar bağlayızı malesef bilmiyorum.

bu detaya ilişkin malesef kesin bir birgiye ulaşamadım. uzmanlık alanı olmayan hekim tanısı (ki bende bir tanı bile yazmıyor) ne kadar bağlayızı malesef bilmiyorum.