Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 18:40
Psikiyatri tanısı nedeniyle ihraç olurmuyum

2019 eylülde polis okuluna başladım ve 2020 yılı nisan ayında polis memuru olarak aktif göreve başladım. 2023 ekim ayında psikiyatriden silahım alındı ve ben tedavi görmeye başladım. e-nabız geçmiş kayıtlarımı kontrol ederken 2014 ve 2016 yıllarında birer kez olmak üzere toplamda iki kez aile hekimim tarafından psikiyatrik muayene tanısı kaydım yapılmış. bu kayıtlarda tanı yazmıyor ve kayıtlara ait reçetede yok. kaydın içeriğinde sadece "diğer" yazıyor. 2014 temmuz ayında ilk heyetime gireceğim. bu kayıtlar benim için sorun teşkil eder mi? 98/b durumunu gerektirir mi?


kosovaliii
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 20:18

Kardeşim tam benim durumu anlatan durumu yaşıyorsun. Meslekten önce hiç psikiyatriye gitmedim . Kardiyolojiye çarpıntı için muayene olmuşum. E nabız da kardiyoloji de psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Şimdi senin durumun yada benim durumum gibi psikiyatri dışında ki bölümlerin psikiyatri tanısı koyması ile aynı mı


Mkanli
14 Haziran 2024 20:21
bu detaya ilişkin malesef kesin bir birgiye ulaşamadım. uzmanlık alanı olmayan hekim tanısı (ki bende bir tanı bile yazmıyor) ne kadar bağlayızı malesef bilmiyorum.
kosovaliii, 3 saat önce

Kardeşim tam benim durumu anlatan durumu yaşıyorsun. Meslekten önce hiç psikiyatriye gitmedim . Kardiyolojiye çarpıntı için muayene olmuşum. E nabız da kardiyoloji de psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Şimdi senin durumun yada benim durumum gibi psikiyatri dışında ki bölümlerin psikiyatri tanısı koyması ile aynı mı


kosovaliii
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 20:25

O zaman haberler sende. Heyete gir bakalım ne sonuç çıkacak

Mkanli, 3 saat önce
bu detaya ilişkin malesef kesin bir birgiye ulaşamadım. uzmanlık alanı olmayan hekim tanısı (ki bende bir tanı bile yazmıyor) ne kadar bağlayızı malesef bilmiyorum.
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