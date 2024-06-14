psikiyatriden ihraç

2019 eylülde polis okuluna başladım ve 2020 yılı nisan ayında polis memuru olarak aktif göreve başladım. 2023 ekim ayında psikiyatriden silahım alındı ve ben tedavi görmeye başladım. e-nabız geçmiş kayıtlarımı kontrol ederken 2014 ve 2016 yıllarında birer kez olmak üzere toplamda iki kez aile hekimim tarafından psikiyatrik muayene tanısı kaydım yapılmış. bu kayıtlarda tanı yazmıyor ve kayıtlara ait reçetede yok. kaydın içeriğinde sadece "diğer" yazıyor. 2014 temmuz ayında ilk heyetime gireceğim. bu kayıtlar benim için sorun teşkil eder mi? 98/b durumunu gerektirir mi?

2019 eylülde polis okuluna başladım ve 2020 yılı nisan ayında polis memuru olarak aktif göreve başladım. 2023 ekim ayında psikiyatriden silahım alındı ve ben tedavi görmeye başladım. e-nabız geçmiş kayıtlarımı kontrol ederken 2014 ve 2016 yıllarında birer kez olmak üzere toplamda iki kez aile hekimim tarafından psikiyatrik muayene tanısı kaydım yapılmış. bu kayıtlarda tanı yazmıyor ve kayıtlara ait reçetede yok. kaydın içeriğinde sadece "diğer" yazıyor. 2014 temmuz ayında ilk heyetime gireceğim. bu kayıtlar benim için sorun teşkil eder mi? 98/b durumunu gerektirir mi?