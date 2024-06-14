Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2024 20:41
farklı bakanlık eş tayini
ben sağlık bakanlığı eşim adalet bakanlığı çalışanı. İnfaz koruma memuru. ben tayin yazsam eşimi çekebilir miyim ? daha öncede eş tayiniyle gelmişti o zaman sozlesmeliydim şimdi kadroluyum.

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