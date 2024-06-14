Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2024 20:51
Van özalpa atamam çıktı

Evli ve cocukluyum van özalpa tayinim çıktı biraz mahrumiyet bölgesi gibi orada. Çalışan yada cilsmis olup bilgi verebilecek var mi

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