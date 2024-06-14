Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 20:52
Seminer yerleri

bu il dışı seminer yerleri ne zaman açıklancak? ben tercih ettiğim ilçe mem i aradım bugün mebbise düşecek dendi ama hala mebbisde bişey yok


Bullaaşşıkk
Aday Memur
14 Haziran 2024 21:02

Online olacak ondan açıklanmıyor.


Kitap Dünyası
Şef
14 Haziran 2024 21:13

İnşallah dediğiniz gibidir çünkü bazı yerlerde ciddi yığılma var deniyor

Bullaaşşıkk, 57 dk. önce

Online olacak ondan açıklanmıyor.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
14 Haziran 2024 21:39
inşAllahhhhhh..
Bullaaşşıkk, 57 dk. önce

Online olacak ondan açıklanmıyor.


lutt
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 21:52

inşAllahhhhhh..

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