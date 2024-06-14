Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Haziran 2024 21:35
Öğretmenlerin karne sevinci gülümsetti.

Bursa?da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenlerin, karne sevinci gülümsetti. Son ders zilinin çalmasıyla, ellerindeki kağıtları havaya atarak okuldan koşturarak çıkmaları sosyal medyada da beğeni topladı. Öğrencilerin ise, öğretmenlerinin arkasından hayretle bakışları renkli görüntülere sahne oldu

https://video.memurlar.net/video/105562/ogretmenlerin-karne-sevinci-gulumsetti.html


harveySpecterr
Aday Memur
14 Haziran 2024 21:51
aslında o karne değil teneffüs zilinde öğrencileri taklit etmişler diye düşünüyorum

lutt
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 21:55

süperr

Toplam 2 mesaj

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