Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2024 22:42
Atamam daha yapılmadı nedenini bilen var mı

Ocak ayında evraklarımı teslim ettim zabıt katipliğine atandım ama hala aranmadım adliyeyi arıyorum daha evrağın gelmedi diyorlar hiçbir şekilde bilgi alamıyorum tecrübeli biri varsa anlatabilir mi neden bu kadar uzun sürdü

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