Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2024 23:29
Tek maaş avantajı

Eşim özel sektörde çalışıyordu, bende memurum, bir süre önce eşim işten ayrıldı o işten ayrıldığından beri daha rahat geçinmeye başladık, ekonominin ne kadar kötü oldugunu buradan anlayabiliriz.

Eşim işten ayrıldığından beri,

Onun kişisel masrafları ciddi anlamda azaldı , e ticaret ten gelen koliler


leonidas_cog
Şube Müdürü
14 Haziran 2024 23:34

Reklamlar sebebiyle konu acamaz olduk, anlık reklam , anlık reklam, neyse

Eşimin ulaşım , yemek masrafları ortadan kalktı,

Kişisel bakım harcamaları iyice azaldı,

Ben öğle yemeğine eve gelmeye başladım, bakıcı masrafı ortadan kalktı, temizliğe gelen yardımcı vardı onun masrafı yok, eşim boşuna çalışıyormuşum diyor, aile harcamaları maaşlardan hızlı artmış, yani eş çok yüksek maaş almıyorsa artık boşuna çalışıyor

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