Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Haziran 2024 23:38
biyoloji bölümü mezunları teknisyen kadrosuna gecebilirmi
arkadaşlar biyoloji mezunuyum ve sağlık bilimleri enstitüsünde tezli yüksek lisans yaptim ,iç işleri bak.kadrosunda vhki memuru olarak görev yapıyorum, geçen bir arkadaş sende teknik kadrodansindir bir araştır dedi ,bilgisi olan arkadaş varsa çok sevinirim teşekkürler

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