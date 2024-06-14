biyoloji bölümü mezunları teknisyen kadrosuna gecebilirmi

arkadaşlar biyoloji mezunuyum ve sağlık bilimleri enstitüsünde tezli yüksek lisans yaptim ,iç işleri bak.kadrosunda vhki memuru olarak görev yapıyorum, geçen bir arkadaş sende teknik kadrodansindir bir araştır dedi ,bilgisi olan arkadaş varsa çok sevinirim teşekkürler

arkadaşlar biyoloji mezunuyum ve sağlık bilimleri enstitüsünde tezli yüksek lisans yaptim ,iç işleri bak.kadrosunda vhki memuru olarak görev yapıyorum, geçen bir arkadaş sende teknik kadrodansindir bir araştır dedi ,bilgisi olan arkadaş varsa çok sevinirim teşekkürler