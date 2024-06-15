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Editörler : Lanet


15 Haziran 2024 00:03
Konuşarak öğren yorum ve deneyimlerim

Bir süredir akıcı İngilizce konuşabilmek için online kurs olan Konuşarak Öğren kullanmaya başladım. Yurtdışına yerleşmek veya global olarak iş yapma hedefi olan arkadaşlara nacizhane tavsiyem bu tarz bir kurs ile ek iş olarak yurtdışında çalışmak olabilir gerçekten.

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