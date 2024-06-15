Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Haziran 2024 01:33
Arkadaşlar aşağıdaki dergiler yağmacı dergi midir?
Arkadaşlar TR dizin dergide makale yayınlamayı düşünüyorum. TR dizinde yayımlanan dergilerden bir tanesi kabul şartına bağlı olmaksızın ücret alıyor bir taneside abonelik şartı koşuyor. Bu dergiler yağmacı dergi olurmu? Doçentlik kriterlerine bu şartlardaki dergiler uygun müdür? TR dizinde yayımlanmış tüm dergilerin yağmacı olmayan dergi olması gerekmiyor mu?

Çok Yazılan Konular

2024 Akademik Kadro İzinleri2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçentlikte Yeni Dönem: İşte yeni kriterlerTEKRARDAN AYNI ÜNİVERSİTE AYNI BÖLÜM YÜKSEK LİSANS BAŞVURMAKTübitak 2219 Doktora Sonrası Arş. Bursu hakkında

Sözlük

Sözlükçülerin tatil planları 5 karne heycanı 2 Semt pazarı 1 Tek yön yazan yerde karşınıza araç çıkması 1 mümteni 1 tabanca 1 mısır piramitleri 1 lila 1 duygusal darbe aldığını her fırsatta belli eden kadın modeli 1 predestination 2

Son Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmelikte DeğişiklikTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik3 yıl 6 ay (1260 gün) kuralının uygulanması için idari dava açmak gerekir mi?15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?