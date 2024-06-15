Arkadaşlar aşağıdaki dergiler yağmacı dergi midir?

Arkadaşlar TR dizin dergide makale yayınlamayı düşünüyorum. TR dizinde yayımlanan dergilerden bir tanesi kabul şartına bağlı olmaksızın ücret alıyor bir taneside abonelik şartı koşuyor. Bu dergiler yağmacı dergi olurmu? Doçentlik kriterlerine bu şartlardaki dergiler uygun müdür? TR dizinde yayımlanmış tüm dergilerin yağmacı olmayan dergi olması gerekmiyor mu?

Arkadaşlar TR dizin dergide makale yayınlamayı düşünüyorum. TR dizinde yayımlanan dergilerden bir tanesi kabul şartına bağlı olmaksızın ücret alıyor bir taneside abonelik şartı koşuyor. Bu dergiler yağmacı dergi olurmu? Doçentlik kriterlerine bu şartlardaki dergiler uygun müdür? TR dizinde yayımlanmış tüm dergilerin yağmacı olmayan dergi olması gerekmiyor mu?