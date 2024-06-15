Sayın Cumhurbaşkanını alet etmeyin

arkadaslar dikkatimi ceken bir konu var tiktokta , twiterda facebookta instagramda Atatürke, laik cumhuriyete küfür hakaret ,alay eden binlerde trol hesap var bunların yüzde 99 u kadir mısıroğlunun müritleri bu hesapların biosuna baktığım zaman hepsi yolumuz reisin yolu reisin emrindeyiz gibi seyler yazmakta ve sayın cumhurbaskanımızın resmini kullanmakta bir dikkatimi ceken konuda bu tür hesapların yüzde 80 ni kendini savunma sanayi personeli olarak gösteriyor ve sayın selcuk bayraktarın resmini kullanıyor ben ne sayın cumhurbaskanının ne de sayın bayraktarın bunlardan haberi olduğunu sanmıyorum mümkün de değil zaten hic mi biri sayın cumhurbaskanını ve sayın bayraktarı uyarmıyor. medya iletisimi birimleri yok mu takip edilmiyor mu Atatürke küfür hakaret ederek suc isliyorsun sonra ben reisciyim diyorsun bunlara dur denilmesi lazım ayrıca bu müptezeller bir yandan her gün Atatürke akla gelmeyecek hakaretler iftiralar ile saldırmakta diğer yandan da 5816 kaldırılsın diye ortalığı ayağa kaldırmakta 5816 varken bunları yapıyorsunuz kalktığı zaman ne yapacaksınız anıtkabirimi bombalayacaksınız