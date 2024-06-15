Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2024 02:50
Bozüyük Açık Ceza İnfaz kurumu hk?

Cezaevi ile ilgili bilgisi olan aktarabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Tayinciler suskun herkes bayram iznine ayrılmış sanırımCTE TayinVakıfbank promosyon güncellemesişoförlere silah taşımaBiz şimdi neyiz?Adalet Bakanlığından Memnun Olanların Köşesi:)))Maaşlara Eklenen Sendika ÜcretiBoşanma sebebiyle tayinCte de kim nereye kaç puanla tayin yazdı nerede görev yapıyor ?Hizmet birleştirme

Sözlük

muhatabın tebellüğden imtina etmesi 1 galatasaraylı sözlük yazarları 2 ciddiye almak 1 yanık karpuz 3 EKMEK 2 duygusal darbe aldığını her fırsatta belli eden kadın modeli 1 lila 1 3 ay tatil yapmak 2 sigarayı bırakmanın kolay yolu 3 düğün istemeyen kız 3

Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdırDışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyorTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmelikte DeğişiklikTürkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik3 yıl 6 ay (1260 gün) kuralının uygulanması için idari dava açmak gerekir mi?

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?