Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2024 04:44
Bayram idari izin

Arkadaşım 4B hemşire olarak MEB pansiyonlu liseye atandi. Okul müdürü bayramdan sonraki 20-21 haziran perşembe ve cuma günü gelmesini istemiş mesaj atmış ve arkadaşım gideceğim diyor. Ailesi şehir dışında bayramda şehir dışında olacak. Bu durumda bilgisi olan arkadaşlar öneri de bulunabilir mi. Mesajla değil de Yazılı olarak bildirilmesini isteyebilir mi. Napabilir


Nht35
15 Haziran 2024 04:45

Pansiyonda kalan öğrenci yok. Hepsi pansiyondan çıkmış okul kapanınca

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