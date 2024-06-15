KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Haziran 2024 07:13
TSK astsubay yedek kontenjan lisans-önlisans hakkında

Lisans mezunu olarak piyade komando branşında yedek bekliyorum fakat yedeklerde öncelik yüzde 80 önlisans %20 lisans şeklindeki yine ayrım yapılır mı veya lisans ile önlisansın yedek listesi farklı olabilir mi bilgisi olan var mı

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