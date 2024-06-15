Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 08:28
Gelenek değişmedi ÖMK yine bu hafta meclise gelecek
4. geleneksel bu hafta gelecekmiş ve adı sanı duyulmamış sendika temsilcilerinin umut saçan konuşmalarının 5.sinin düzenlenmesi için kollar sıvandı.

er_kk_an
Aday Memur
15 Haziran 2024 08:40

Yalan


araftaki vatandaş
Şef
15 Haziran 2024 08:41
erk*n seni tebrik ediyorum dostum
er_kk_an, 18 dk. önce

Yalan


Özgürlükzamanı
Memur
15 Haziran 2024 08:46

Yasa zaten bomboş ; boş olanı bile çıkarmaktan acizler

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bakHaftalık 25 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşıYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Mezuniyet Kıyafeti SoruşturmaKurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?Seminer yerleriUzman öğretmenlikKendi okulum ve oğlum9. Sınıfta kalan öğrencilerin durumuSeminer okullarını nereden öğreneceğiz?

Sözlük

düğün istemeyen kız 3 mümteni 1 korku filmi 3 3 ay tatil yapmak 1 enflasyon 1 hayırlı cumalar mesajı 1 karne heycanı 2 çaçaron 1 arefe günü 1 çift sarılı yumurta 2

Son Haberler

Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyonBorussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemiUçakta korku dolu anlar: Fena türbülans var, çok sallıyorBu haftanın kazandıranları borsa ve altınKurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?