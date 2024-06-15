Açız Diye Ağlayıp; Bodrum, Marmaris, Alaçatı'da Bol Yıldızlı Oteline Yerleşenler Burda Mı?

Sol'un başak gazeteleri yandık, bittik, öldük başlıkları atarken Ülke 5 yıldızlı otellere akın ediyor! Zar-zor geçinip haykırışını dile getirip buna göre yaşayanlara söz yok. Ancak sadece tuuuu kaka diyebilmek için böğürüp! Şu anda 100 metrelik kuş sütlü açık büfe kuyruğunda olanlaradır bu başlık.

Sol'un başak gazeteleri yandık, bittik, öldük başlıkları atarken Ülke 5 yıldızlı otellere akın ediyor! Zar-zor geçinip haykırışını dile getirip buna göre yaşayanlara söz yok. Ancak sadece tuuuu kaka diyebilmek için böğürüp! Şu anda 100 metrelik kuş sütlü açık büfe kuyruğunda olanlaradır bu başlık.