Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Haziran 2024 09:31
Açız Diye Ağlayıp; Bodrum, Marmaris, Alaçatı'da Bol Yıldızlı Oteline Yerleşenler Burda Mı?
Sol'un başak gazeteleri yandık, bittik, öldük başlıkları atarken Ülke 5 yıldızlı otellere akın ediyor! Zar-zor geçinip haykırışını dile getirip buna göre yaşayanlara söz yok. Ancak sadece tuuuu kaka diyebilmek için böğürüp! Şu anda 100 metrelik kuş sütlü açık büfe kuyruğunda olanlaradır bu başlık.

Kalet
Daire Başkanı
15 Haziran 2024 09:55

Titanik batarkenki orkestra sesleri deyin geçin hocam. Hayın bunlar, zindiq...


tarih-1903
Şube Müdürü
15 Haziran 2024 10:11

türkiyenin nüfusu 85 milyon.o dediğin bol yıldızlı otellere halkın % kaçi gidiyor?


Bozkurtbakışlı
Şef
15 Haziran 2024 10:19
Bilemem. Ama bildiğim birşey var! Fokusss tv de, Gozcü tv sabah-akşam yandık-bittik-ölüdük naraları atanlar! Şu anda ayılamadılar. Bizde diyoruz ki, sahte ağlaklığınızdan artık bıktık.
tarih-1903, 19 dk. önce

türkiyenin nüfusu 85 milyon.o dediğin bol yıldızlı otellere halkın % kaçi gidiyor?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiGüncel Zam oranı2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımKamudaki Teknik personellerin maaş düzenlemesi20 Haziranda kaymakamlık açık olur muİntibak işlemleri Tek maaş avantajıKoruma ve Güvenlik MemurlarıAçız Diye Ağlayıp; Bodrum, Marmaris, Alaçatı'da Bol Yıldızlı Oteline Yerleşenler Burda Mı?Vakıfbank kredi yapılandırma

Sözlük

EKMEK 2 saydam balık 2 tabanca 1 buzlu cam görünümü 2 Tek yön yazan yerde karşınıza araç çıkması 1 titizmiş izlenimi vermeye çalışan insan 2 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 korku filmi 3 muttalip köy ekmeği 3 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 3

Son Haberler

Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişlerİsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdüArafat'ta 'büyük buluşma'Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendiDenizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?