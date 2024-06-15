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Editörler : supporters.


15 Haziran 2024 09:59
Yapı Kredi Yetkiniz Yoktur Uyarısı

Maaş musterisi olarak Yapı Krediden hesap açtırdım. Maaş yattı ama ne para transferine ne de herhangi bir islem yapmama izin vermiyor. Kart da henüz ulasmadi. Musteri hizmetlerine ulastim ama kayit aldı dönüş yapacağız dedi pek umudum yok. Bu sorunu yasayan oldu mu

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