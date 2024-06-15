Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Haziran 2024 10:16
Kadro

İtfaiye eri kadrosundayim sağlık sorunu nedeni ile geçici görevlendirme ile zabıta olarak 5 yıldır çalışıyorum,zabıta kadrosuna geçmenin bir yolu varmıdır bilenler kanun maddesi ile bir açıklama yapabilirlerse memnun olurum

Çok Yazılan Konular

Belediyelerde sds ne kadarüniversite nakil süreci yardımGeçici görevlendirmeBelediyeden belediyeye nakil (tayin) aldım. Yol harcırahı alır mıyım?Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi alımındaki istenen belge

Sözlük

dört duvar arasına sıkışmış hayatlar 2 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 3 İkizler burcu 2 yanık karpuz 1 çaçaron 1 düğün istemeyen kız 3 millet kütüphanesi 3 mısır piramitleri 1 misafirden bıkmak 1 sigarayı bırakmanın kolay yolu 3

Son Haberler

Uyuşturucuyu arı kovanlarına gizlemişlerİsrail Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldürdüArafat'ta 'büyük buluşma'Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendiDenizli'de orman yangını: 21 saattir kontrol altına alınamadı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?