Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Haziran 2024 10:21
Öğreenlik meslek kanunu

Arkadaşlar 20 bin öğretmen akademiye alınacakmı yoksa direk göreve başlatılacak mı.?Yorum değil bilgi lütfen!

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